Altınova’ya yeni yol

Kepez Belediyesi, imara açılan alanlarda modern şehirleşmeye uygun yol çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Altınova Orta Mahallesi Çağan Sokak’ta 300 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde, Yıldız Sokak’ta da 500 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde iki yeni yol kazandırıyor. Çağan Sokak yeni yapılan ekleme ile havaalanına bağlanıyor. Bu yeni iki yol ile mahalle ve çevresine yaklaşık 1 kilometre yeni yol yapılıyor. Ekiplerin yoğun mesailerle gerçekleştirdiği yol açma çalışmaları sonucunda her iki sokaktaki yeni ulaşım ağlarının en kısa zamanda hizmette olacağını belirten Başkan Hakan Tütüncü, yeni yolların Kepez’e hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.