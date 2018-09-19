Alzheimer'a dikkat çekmek için Erik Dalı oynayacaklar

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyesi 200 kıdemli kent sakini 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde Kapalı Yol'da ‘Erik Dalı' oynayacak. Son dönemin en popüler oyun havası için yaklaşık 3 aydır hafta 3 gün 6'şar saat çalışan kıdemli kent sakinleri saat 11.00'de havuzlu meydanda olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde, yaklaşık 3 ay önce başlayan 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü heyecanında sona gelindi. Yaşları 60 ile 89 arasında değişen 200 kıdemli kent sakini, 21 Eylül Cuma saat 11.00'de Kapalı Yol'da havuzun bulunduğu meydanda son dönemin popüler oyun havası Erik Dalı oynayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Muratpaşa nüfusunun yaklaşık yüzde 13.5'ini, 66 bin 764'ünü 60 yaş ve üzeri oluşturduğunu söyledi. Belediyenin bu yaş grubuna yönelik çalışmalarının 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Parkı'nda ilk Yaşlı Evini açmasıyla başladığını aktaran Başkan Uysal, bunu sırasıyla Fener ve Soğuksu Mahalleleri yaşlı evlerinin takip ettiğini belirtti.

“Etkinliğin çok farklı olacağına inanıyorum”

Yaşlı evlerinin 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine üyelik sistemiyle hizmet verirken bu çalışmalarının Muratpaşa'yı Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyeliğine taşıdığını dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Çağın hastalığı Alzheimer'ı ötelemek, rehabilite etmek ve uzakta tutmak için yaşlı evleriyle başlayan çalışmalar Türkiye Alzheimer Derneği'yle düzenlenen seri panel ve konferanslarla devam ederken Alzheimer hastalarının yakınlarına uzman desteği sağlayan Alzheimer Danışma Hattı da çalışmalara eklendi. 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde ise kıdemli kent sakinlerimiz yaklaşık 3 aydır hummalı bir hazırlık yürüttü. Yaz mevsiminde haftada 3 gün 6'şar saat çalıştılar. Kapalı Yol'da gerçekleştirilecek etkinliğin çok farklı olacağına inanıyorum.”

Muratpaşa Belediyesi'nin 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü etkinlikleri akşam ise yaşlı evleri üyeleri Turgut Özakman'nın 2 perdelik müzikal komedisi ‘Fehim Paşa Konağı'nı sahneleyecek. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak tiyatro ücretsiz olarak izlenebilecek.