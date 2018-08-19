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19 Ağustos 2018 11:26

Alzheimere farkındalık için Erdik dalı oynayıp, tiyatro oyunu sahneleyecekler

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi üyeleri, alzheimere karşı farkındalık oluşturmak için ‘Erik Dalı’ oynamaya hazırlanıyor.

Alzheimere farkındalık için Erdik dalı oynayıp, tiyatro oyunu sahneleyecekler

19 Ağustos 2018 11:26

Üyeler, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde, Kapalı Yol’da ‘Erik Dalı’ oynayarak, Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.


Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evleri’nde 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde gerçekleştirilecek etkinliğin heyecanı yaşanıyor. Fener Yaşlı Evi’nde yaşları 58 ile 72 arasında değişen 71 kıdemli kent sakini, 21 Eylül’de son dönemin popüler oyun havası Erik Dalı oynayacak. Kendilerine ‘Erik Dalı Grubu’ adı veren 57 kadın ve 14 erkek, pazartesi, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere, haftada 3 gün 6 saat çalışıyor.


Kapalı Yol’da Erik dalı oynanacak


Muratpaşa’nın 71 kıdemli sakini, 21 Eylül 2018’de saat 11.00’de Kapalı Yol’da alzheimere karşı farkındalık oluşturmak için ‘Erik dalı’ oynayacak. Üyeler, aynı zamanda vatandaşlara da, Alzheimer bilgilendirme broşürleri dağıtacak.


Fehim Paşa Konağı’nı sahneleyecekler


Yaşları 53 ile 70 arasında değişin Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri’nin üyesi 19 Muratpaşalı da, aynı gün, Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyun; 21 Eylül’de Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda saat 20.00’de sahnelenecek.




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