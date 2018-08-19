Üyeler, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde, Kapalı Yol’da ‘Erik Dalı’ oynayarak, Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evleri’nde 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde gerçekleştirilecek etkinliğin heyecanı yaşanıyor. Fener Yaşlı Evi’nde yaşları 58 ile 72 arasında değişen 71 kıdemli kent sakini, 21 Eylül’de son dönemin popüler oyun havası Erik Dalı oynayacak. Kendilerine ‘Erik Dalı Grubu’ adı veren 57 kadın ve 14 erkek, pazartesi, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere, haftada 3 gün 6 saat çalışıyor.

Kapalı Yol’da Erik dalı oynanacak

Muratpaşa’nın 71 kıdemli sakini, 21 Eylül 2018’de saat 11.00’de Kapalı Yol’da alzheimere karşı farkındalık oluşturmak için ‘Erik dalı’ oynayacak. Üyeler, aynı zamanda vatandaşlara da, Alzheimer bilgilendirme broşürleri dağıtacak.

Fehim Paşa Konağı’nı sahneleyecekler

Yaşları 53 ile 70 arasında değişin Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri’nin üyesi 19 Muratpaşalı da, aynı gün, Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyun; 21 Eylül’de Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda saat 20.00’de sahnelenecek.