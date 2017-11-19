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19 Kasım 2017 10:51

Ambalaj atıkları ve geri kazanımın önemi müzikle anlatıldı

Çevreci Komşu Kart gibi ödüllü projelere imza atan Muratpaşa Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşması için de özel eğitim programları düzenliyorMuratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yürütülen ortak proje kapsamında 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik müzikli tiyatro gösterisi düzenledi.

Ambalaj atıkları ve geri kazanımın önemi müzikle anlatıldı

19 Kasım 2017 10:51

Çevreci Komşu Kart gibi ödüllü projelere imza atan Muratpaşa Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşması için de özel eğitim programları düzenliyor


Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yürütülen ortak proje kapsamında 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik müzikli tiyatro gösterisi düzenledi.


Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü kanalı ile tüm okullara çağrıda bulunan Muratpaşa Belediyesi’nin etkinliğine; İstiklal İlkokulu, Güneş Koleji, Özel Akant Okulları, Çağlayan Koleji’nin 280 öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu’nda 7-10 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte; ambalaj atıkları ve geri kazanımın önemini anlatan müzikal oyun sahnelendi.




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