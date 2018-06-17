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17 Haziran 2018 10:33

Ambulans şoförünün trafik magandasıyla imtihanı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde acil bir hastayı almaya giden ambulans, dörtlüleri yakıp önünde giden ve yol vermeyen sürücü yüzünden zor anlar yaşadı.

Ambulans şoförünün trafik magandasıyla imtihanı

17 Haziran 2018 10:33

Ambulans sürücüsü, anons ederek defalarca uyardığı sürücünün yaptıklarını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan ayınladı ve " Bu gibi sürücüler yüzünden vakalara geç gidiyoruz, hasta yakınları geç geldiniz diye üzerimize yürüyorlar. Bizim için saniyelerin önemi var." Trafikte ambulansa yol verelim" notunu düştü.


Olay Manavgat ilçesinde yaşandı."Evrenseki’den Titreyengöl’de bir otele, 1.5 yaşındaki havale geçiren bebeğin ihbarı üzerine hızla yola çıkan ambulans, güzergah üzerinde bir araç yüzünden zor anlar yaşadı. Üç şeritli yolda ambulans sirenini duyduğunda kurallar gereği yolun sağına geçip ambulansın geçişini sağlaması gereken araç sürücü, dörtlüleri yakıp sol şeritte adeta ambulansla yarıştı. Diğer bütün araçlar sağa çekilip ambulansa yol verirken, kırmızı renkli araçın inadı, ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kural tanımaz sürücü, arkasında çalan sirene rağmen arkasından gelen ambulansa yol vermeyince ambulans şoförü bu kez anons ederek yol istedi ancak öndeki sürücüyü ikna edemedi. Yaklaşık1,5 dakika boyunca aracın arkasında seyretmek zorunda kalan ambulans, son anonsun ardından aracın sağa çekilmesiyle birlikte 1,5 yaşındaki havale geçerin bebeğin yardımına gidebildi. Olanların ardından durumu sosyal medyadan paylaşan ambulans şoförü, "Giderken yol vermeyen kırmızı araç sahibi, videonun öncesinde de yapılan anonsa rağmen sigara içerek el kol hareketleri yaparak ambulansa uzun bir süre yol vermedi.


Ayrıca dörtlü ışıklarını yakarak hız limitlerini aşıp trafikteki vatandaşların da hayatını tehlikeye attı. Bize de videonun öncesinde kaza yaptırıyordu.


Bu gibi sürücüler yüzünden vak’alara geç gidiyoruz, hasta yakınları geç geldiniz diye üzerimize yürüyorlar. Bizim için saniyelerin önemi var." Trafikte ambulansa yol verelim" notunu düştü.




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