Amir Ateş Semt Konağı açılışa hazır

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, sosyal ve kültürel projelerinden biri olan semt konaklarının üçüncüsü de hizmete giriyor. Antalya’da bir ilki gerçekleştirerek Gazi ve Şafak mahallelerinde iki adet semt konağını açan Kepez Belediyesi, semt konaklarının üçüncüsünü de Esentepe’ye kazandırıyor. Türk müziğine eşsiz eserler kazandırmış olan ünlü bestekarın adının verildiği Amir Ateş Semt Konağı, 12 Eylül Çarşamba günü 18.00’da düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. Üst düzey bürokratların katılımının da beklendiği Amir Ateş Semt Konağı, sanat hayatında iz bırakan ünlü bestekarın hatıralarını yaşatacak.

Geleneksel Mimari

Toplam inşaat alanı bin 632 metrekare olan tesis, geleneksel Türk mimarisinin konak tarzında yapıldı. Zemin artı 2 kat olan binada, muhtarlık hizmet birimi, belediye hizmet ve iletişim birimi (vezne)150 kişilik çok amaçlı salon, fuaye alanı, derslikler bulunuyor. Semt Konağı, Esentepe ile beraber Çamlıbel, Erenköy, Barış, Kazım Karabekir Fatih, Göçerler ve Kanal mahallelerine hizmet verecek.

Robotik Eğitim Merkezi

Farklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışan Kepez Belediyesi, çağın yeni adımlarını da takip ederek, yapılan üçüncü semt konağına bir artı daha ekledi. Yapılan çalışmalarla Amir Ateş Semt Konağı aynı zamanda robotik kodlama eğitiminin de merkezi olacak. İlçede eğitim gören öğrencilerin ücretsiz olarak robot, yazılım ve tasarım yapmayı öğrenecekleri ‘Robotik Kodlama Merkezi Atölyesi, birçok özel eğitim kurumlarından çok daha iyi şartlarda kodlama eğitimi sunacak.

Hababam Sınıfı Müzesi

Amir Ateş Semt Konağı, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan‘ Hababam Sınıfı Müzesi’ ile de Yeşilçam hatıralarını canlı tutacak. Yeşilçam’ın unutulmaz film serisi ‘Hababam Sınıfı’nın çekildiği İstanbul Adile Sultan Kasrı’ndaki sınıfın bir benzerinin oluşturulduğu Amir Ateş Semt Konağı, bu yönüyle de aynı zamanda bir müze olarak da hizmet verecek.

Tütüncü: " Sözümüzü tuttuk"

Semt konağının Esentepe ve çevresindeki mahalle sakinlerine sözü olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , “Sözünü verdiğimiz semt konağı şimdi bir sosyal merkez ve Antalya’nın en önemli müzelerinden birine ev sahipliği yapan bir konak olarak vücut buldu. Esentepe Amir Ateş Semt Konağı ile sosyal ve kültürel hayata yeni bir tesis armağan ettik. Semt konağımızda, bölgedeki hemşehrilerimizi AKMEK kurslarıyla, belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleriyle buluşturacağız. İlçemizin üçüncü semt konağı hayırlı uğurlu olsun. “ dedi.

Açılış 12 Eylül’de

Esentepe Mahallesi’nde tarihi Türk mimarisine uygun olarak inşa edilen, içerisinde geleceğin çocuklarına kodlama eğitimi verilen, Yeşilçam yıldızlarını ve Türk Müziği’nin usta bestekarının anılarını yaşatacak olan Amir Ateş Semt Konağı, 12 Eylül 2018 tarihinde saat 18.00’da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılışa ünlü bestekar Amir Ateş ile ailesi de katılım gösterecek.