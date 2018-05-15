Anadolu Ateşi Serikliler için sahnelendi

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sezonun ilk gösterisini Serik halkı için sergiledi. Aspendos Arena’da yapılan gösteriyi Serik halkı ilgiyle izledi. Gösteri öncesi Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Burası siz Serik halkınındır. Her zaman Seriklilere kapımız açıktır. Bizler halk sanatçısıyız. Sizlerin gücüyle buralardayız" dedi. Erdoğan, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’a Aspendos Arena’nın kurulmasında ve sanata verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

Serik Belediyesi Güreş Takımı başpehlivanlarıyla sahneye çıkan Belediye Başkanı Ramazan Çalık, kültür ve sanata önem verdiklerini vurguladı. Başkan Çalık, "Bu yıl da halkımızı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile buluşturduk. Bugün burada Türk ve Anadolu kültürünü dünyaya tanıtan ve gurur duyarak takip ettiğimiz Mustafa Erdoğan ve ekibine yaşattıkları bu muhteşem geceden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama da değinen Çalık, "Bu akşam Anadolu Ateşi programımızı Filistinli kardeşlerimize adadık. Anadolu’dan yükselen, inadına barışın inadına kardeşliğin sesi olduk. Devlet terörünü ve soykırımı lanetledik. ’One minute’ dedik. ’Dünya beşten büyüktür’ dedik. Zalimler hiçbir zaman kazanamayacak. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir güç bozamayacak. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça mazlumların umudu hep olacak" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ve sahne performanslarıyla göz dolduran dansçılar ise çeşitli yörelere ait halk oyunlarını sergiledi ve uzun süre izleyenler tarafından alkışlandı.