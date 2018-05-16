Anadolu Oyuncak Müzesine ödül

Müze Özendirme Yarışması’nda, Yaşam Kültürü Müzeleri ödülü Kepez Belediyesi’nin halka kazandırdığı DokumaPark’taki Anadolu Oyuncak Müzesi’ne verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kurucusu olduğu Anadolu Oyuncak Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin 2. Müze Özendirme Yarışması’nda ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık bulundu. Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Anadolu Oyuncak Müzesi’nin ödülünü müzenin koordinatörü ve Kepez Belediyesi’nin teknikten sorumlu başkan yardımcısı Sebahat Adanır aldı. Müze Özendirme Yarışması Ödülleri jürisi tarafından Antalya’nın ilk sanayi alanının etap etap işlevlendirilmesinin bir parçası olması ve farklı kültürlere ait eserlerin sergilenmesi nedeniyle Anadolu Oyuncak Müzesi’nin ödüllendirildiği bildirildi.

“Anadolu Oyuncak Müzesi, tarihin izlerini taşıyor”

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anadolu Oyuncak müzesi ödülünü Müze koordinatörü ve Kepez Belediyesi’nin teknikten sorumlu başkan yardımcısı Sebahat Adanır’ın elinden aldı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, “Her zaman hemşehrilerimiz için hizmetin en iyisini yapabilmek için çalıştık. Anadolu oyuncak müzesini kurduğumuz alan geçmişte Dokuma Fabrikası olarak bilinen aslında bir tarihin izlerini taşıyor. Anadolu Oyuncak Müzesi hem bu yönü, hem de büyüklere çocukluklarını hatırlatan bir başka yönüyle de görülmeye değer bir müze. 7’den 70’e herkesin ilgi odağı olan Anadolu Oyuncak Müzesi, Antalya dışından da yüzlerce ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor” dedi.

‘Ülkenin geleceği çocukların hayallerinde gizli’

Anadolu Oyuncak Müzesi’nde oyuncakla çocuk, çocukla da gelecek arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Bir ülkenin geleceği aslında her şeyden önce çocukların hayallerinde gizlidir. Modern ülkelerde çocuklara oyuncak, dünyaları, ufukları ve hayalleri gelişsin diye veriliyordu. Geri kalmış ülkelerde ise oyuncak, çocuklara oyalansın diye veriliyor” diye konuştu.

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapıldı

Müze Özendirme Yarışması, iki aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda Yaşam Kültürü, Arşiv-Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride düzenlendi. Yarışmada her müze kendi kategorileri içinde değerlendirilerek, içinde bulunduğu mekanın kalitesi, koleksiyon niteliği, koleksiyon sergileme kurgusu ve müzenin kentle kurduğu ilişki süreci değerlendirme sırasında dikkate alınan unsurlar oldu. Dokuma Fabrikası’nın kreş binasının tadilatı sonucu ortaya çıkan 15 salonlu ve 15 farklı temanın bulunduğu Anadolu Oyuncak Müzesinde, 10 bine yakın obje sergileniyor.