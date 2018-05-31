Anadolu Oyuncak Müzesi’ne ziyaretçi akını

Kepez Belediyesi’nin halka kazandırdığı DokumaPark’da açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Açıldığı ilk hafta 32 bin ziyaretçiye ulaşan Anadolu Oyuncak Müzesi, 8 ayda 342 bin ziyaretçi ağırladı. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Anadolu Oyuncak Müzesi’ni cumartesi günü yaklaşık 2 bin 500, pazar günü ise 3 bin 500 kişi ziyaret ediyor. Anadolu Oyuncak Müzesi hafta içi 09.30-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.30 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul ediyor. Anadolu Oyuncak Müzesi her gün Antalya dışından da yüzlerce ziyaretçiye de kapılarını aralıyor.

Oyuncakların sayısı 12 bine ulaştı

Oyuncak Müzesi’nde 15 salonda, 15 ayrı temada ve 12 bin oyuncağın sergilendiği müze, çocuklar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Birbirinden farklı binlerce oyuncağı bir arada gören çocuklar sevinçlerini gizleyemezken, büyükler ise bir zamanların tebeşirli kara tahtası, beyaz yakalı, siyah önlüklü öğrencilerden oluşturulan okul sınıfında duygu dolu anlar yaşıyorlar. Anadolu Oyuncak Müzesi’nde okul sınıfından esnaf sokağına, masal odasından Kaleiçi sokağına, arabalardan bebeklere kadar tam 12 bin oyuncaktan oluşturulan oyuncak dünyası, Anadolu Oyuncak tarihine de ışık tutuyor. Müze’nin ihtişamlı bahçesi de büyük ilgi çekiyor. Anadolu Oyuncak müzesinin çıkış kapısı özel tasarımlı görkemli bir parka açılıyor. Çocukların büyük keyif aldığı parkta, asırlık zeytin ağacı gibi, özel tasarımlar ve çizgi kahramanlarının heykelleri bulunuyor.