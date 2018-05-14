Anadolu’dan Balkanlar’a İrfan Köprüleri yeniden kuruluyor

sü, “Bosna’da Kâdirîlik” alt başlığıyla Boşnak İslâm Araştırmaları Enstitüsü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü Derneği (AKİK) başkanı Abdullah Aykut, 5 yıllık bir proje ile yola çıktıklarını, bu kapsamda önümüzdeki yıllarda Halvetîlik, Rifâîlik, Bektâşîlik gibi Balkanlarda yaygın olarak yaşayan irfan ocaklarını da tanımayı ve tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Köklü medeniyetimizin ana damarını oluşturan tasavvuf ve irfan geleneği sayesinde Anadolu ile Balkanlar arasındaki irfan köprülerinin yeniden inşa edileceğini belirten Aykut, “Biz bu faaliyet sayesinde şunu gördük. Buradaki kardeşlerimiz, Anadolu ile Balkanlar arasında asırlardır var olan köklü irtibatın ve alâkanın bu irfan ocakları vasıtasıyla yeniden kuruluyor olmasından çok memnun ve mutlular. İlk yıldan bu güne sempozyumlara katılım, ilgi ve alâka artarak devam etmektedir. Küçük dokunuşlara ve samimi ünsiyetlere ihtiyaç var. Bizim yapmaya çalıştığımız da budur. Bu sağlandığı takdirde ümmet-i Muhammed’in tek yürek ve tek ses olmasının önünde bir engel kalmayacaktır” dedi.

Sempozyumun Bilim Kurulu başkanlığını yürüten Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke de tasavvuf ve irfan geleneğinin, Anadolu ve Balkanlar başta olmak üzere geniş İslâm coğrafyasındaki toplulukları asırlardır bir arada tutan ve kaynaştıran bir unsur olduğunu belirtti. Zaman içinde bu irfan ocaklarının yer yer üzeri küllenir gibi olsa da varlığını hiçbir zaman kaybetmediğine dikkat çeken Ögke, “Büyük bilge şahsiyetler tarafından kurulan bu irfan ocakları, bulundukları yörelerde halkın umut ışığı, hayat kaynağı, gönül aydınlığı olmuş, çok farklı alt kültürlerden geliyor olsalar bile insanların gönüllerini irfan ve aşkla mayalayarak onları aynı ülkü etrafında birleştirmeyi başarmıştır. Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan da Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurulan bu irfan ocakları arasındaki köprüler yeniden kurulmalıdır. Bu sempozyumlarımız da bu yolda atılmış küçük adımlardır.”

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın “Kadiriyye ve Ekberiyye Neşvesi” başlıklı açılış bildirisiyle başlayan sempozyumda, Bosna’da ve Balkanlar’da Kadirilik, Meşayih, coğrafya, usul ve terbiye bakımından Kadirilik ve Kadiriliğin Bosna’daki yerel yansımaları üç ayrı oturumda ele alındı.