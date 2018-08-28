Anadolu’nun üreten elleri Muratpaşa’da buluşuyor

‘Al Yazma’ başlığı altında kadın danışma merkezleri, kadın emeğini değerlendirme ve eğitim çalışmaları, Mor Makas, BinaRoy gibi projelerle Türkiye’de kadın çalışmalarının önemli bir aktörü olan Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan kadın girişimcilik, işletme ve üretim kooperatiflerini festivalde bir araya getiriyor. 39 kooperatifin katılımıyla Türkiye’de bir ilk olacak festival 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Leman Sam konseriyle başlayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kooperatiflerin gerek piyasa gerek yaşam koşulları nedeniyle iş bulamayan ya da belli bir işte düzenli olarak çalışamayan kadınlara yönelik en iyi ekonomik model olduğunu söyledi. Avrupa’da çok yaygın olan bu modelin Türkiye’de özellikle 2001 ekonomik krizi sonrası, kadın kooperatifleri olarak hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Başkan Uysal, bu sayede daha önce hiç evlerinden çıkmamış kadınların kooperatiflerde buluşup ortak ekonomik girişimlerde bulunmaya başladığını dile getirdi.

Bu sürecin yerel yönetimler tarafından meslek edindirme, hobi ve sanat kurslarıyla desteklendiğinin altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin bu çerçevede 5 bin kadına ulaşan bir kurs yapılanmasına sahip olduğunu söyledi. Bu kurslarda ortaya çıkan ürünlerin her yıl düzenlenen ‘Üreten Eller’ sergisinde Antalya’yla buluştuğunu aktaran Başkan Uysal, “Şimdi sahip olduğumuz bu bilgi birikimi ve deneyimi yukarıya taşımaya hazırlanıyoruz” dedi.

Festivalinin 1 Eylül’de başlayıp 5 Eylül’e kadar Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam edeceğini belirten Başkan Uysal, “Türkiye’de kadın elinin değdiği ne varsa festivalimizde olacak. Kadın kooperatifleri 5 gün boyunca hem ürünlerinin satışını gerçekleştirecek hem de kadın kooperatiflerinin kapasite artırımı, eğitimi ve finans destekleri üzerine çalıştaylarda deneyim aktarımında bulunacak” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği festival, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’nin Kadın Gücü, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek.