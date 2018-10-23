Anaokulu öğrencilerinin sinema keyfi

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde Anaokulu öğrencileri, 5 boyutlu sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Akseki Aysel Güleç Anaokulunun çok amaçlı salonunda "Harikalar Ülkesine Yolculuk" adlı 40 dakikalık animasyon filmini izleyen öğrenciler, heyecan dolu anlar yaşadı. Filmin arkasından 15 5D sinevizyon,30 dk mini disco clup dans,renkli ışıklar,lazer ışık gösterileri,baloncuk,rüzgar ve şimşek efektleri eşliğinde heyecan dolu anlar yaşadı.

Anaokulu Müdürü Burcu Okuyan, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin sağlam olması için çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Aile sıcaklığı ortamında eğitim verdiklerini kaydeden Okuyan, "Çocuklarımız özel gözlüklerle filmi tüm dikkatleriyle izlediler ve oldukça farklı bir deneyim yaşadılar. İlk defa 5 boyutlu film seyreden miniklerimiz üstlerinde uçuşan köpükleri görünce çok heyecanlandılar. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Film izlerken çocuklara, patlamış mısır ve içecek de ikram edildi.