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06 Temmuz 2018 10:27

ANFAŞ, 2 fuara birden ev sahipliğe yapacak

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.

ANFAŞ, 2 fuara birden ev sahipliğe yapacak

06 Temmuz 2018 10:27

Ş. (ANFAŞ) Ocak 2019’da Hotel Equipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile Food Product-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na ev sahipliği yapacak.


ANFAŞ kapılarını, 30. Hotel Equipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26.Food Product-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı için açacak. Fuarlar, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında sektörün talebi doğrultusunda eş zamanlı olarak yapılacak. Tek bir çatı altında işletmeye ait tüm ihtiyaçların fuara özel fiyatlarla sağlanabileceği organizasyonda, endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanlarından mobilya ve tekstil ürünlerine, dekorasyondan banyo iklimlendirme sistemlerine, buklet ve peyzaj malzemelerinden havuz, spa ve sauna ekipmanlarına, gıda ve içecek sektörüne ait ihtiyaçlara, A’dan Z’ye sektörün tüm enstrümanlarına aynı anda ulaşabilecek.




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