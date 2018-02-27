ANFAŞ ile Alman işadamları arasında işbirliği

Antalya Expo Center’da gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Business Network Yönetim Kurulu Başkanı Helena Schönbaum, Almanya Ankara Büyükelçiliği Turizm Ataşesi Peter Bohlen, Almanya Antalya Konsolosu Martin Vetter, ASKA Hotels Genel Müdürü Mahir Gümüş, Erendiz Kemer Resort Hotel sahibi Erendiz Hamamcıoğlu, Güney Entegrasyon Manavgat Başkan Yardımcısı Petra Ottmann, İstek Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi Sistemleri sahibi Ferda Durdu, Merketour Şirket sahibi Ekrem Dişçi, Mehmet Vurucu Eğitim ve Danışmanlık Antalya Görevlisi Nadriye Çay ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Toplantıda Antalya’da ticaret hacmini geliştirebilmek için neler yapılabileceği konuşuldu.

Antalya Fuarcılık A.Ş.’nin Antalya’yı fuarlar ve kongreler kenti hedefleriyle 1994 yılında 71 ortakla kurulduğunu ifade eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ’ın, dünya fuarcılığında marka olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. Bıdı, "ANFAŞ Fuarcılık, turizm başta olmak üzere kentin zenginliklerini harmanlayarak düzenlediği organizasyonlarla, yerel ve küresel ölçekteki sektör temsilcilerini yılın her mevsiminde Antalya’da buluşturarak kent ekonomisini canlandırıyor. ANFAŞ fuarlarıyla Antalya ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayarak uluslararası platformlarda marka haline gelmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.

"12 ay boyunca turistlerin kente gelmesini sağlamak için fuar turizmini gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Türkiye turizminin başkenti olan Antalya’nın uluslararası fuarların düzenlenmesi için en doğru adres olduğunu söyleyen Bıdı, "255 merkezinden uçuş imkan bulunan Antalya, 630 bin yatak kapasiteli bin 200 turistik tesisle, 2017 yılında 184 ülkeden 10 milyon 486 bin 191 turist ağırladı. Bu yıl, Antalya olarak koymuş olduğumuz 20 milyon turist hedefini gerçekleştirmek ve 12 ay boyunca turistlerin kente gelmesini sağlamak için fuar turizmini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güç birliğinin meyvelerini kısa sürede görmeyi hedefliyoruz"

ANFAŞ ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Antalya Business Network Yönetim Kurulu Başkanı Helena Schönbaum, "ANFAŞ ile ortak projelerde yer almak iş geliştirme ve uygulanabilirliğini arttırmakta da olumlu faydalarını göreceğiz. Almanyalı işadamları ve ANFAŞ arasındaki güç birliğinin meyvelerini kısa sürede görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantı sonrası Alman heyet Antalya Expo Center’ın toplantı salonları ve fuar alanını gezdi.