Aniden bastırdı, yarım saatte sahil ve sokakları boşalttı

Orta Akdeniz'de oluşan ve Ege bölgesini etkilemesi beklenen ‘Tropik Fırtına', Antalya'da yağış olarak kısa süreliğine etkili oldu. Kentte aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış, özellikle sahilde kesimde denize giren vatandaşları hazırlıksız yakaladı, yollarda da sürücülere zor anlar yaşattı.

Orta Akdeniz'de oluşan ve özellikle İzmir Aydın Muğla ve Balıkesir'i etkilemesi beklenen Tropik Fırtına, Antalya'da da yağış olarak etkisini kısa süreliğine olsa da gösterdi. Meteorolojinin, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi beklenen fırtınanın şiddetinin kısmen azalarak kuzeye yöneleceğini duyurmasının ardından Antalya'da kısa süreliğine etkili olan Tropik Fırtına, tatilcilere, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan tatilciler sahilleri boşalttı. Bazı vatandaşlar ise yağışa aldırmadan denize girmeye devam etti. Caddelerdeki vatandaşlar da sağanaktan korunmak için duraklara ve işyerlerine sığındı. Yağış sonrası yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından, kentte hayat normale döndü.