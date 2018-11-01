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Aniden rahatsızlaşan yolcu için otobüsü hastanenin önüne çekti

Antalya’da sabah saatlerinde işe gitmek için halk otobüsüne binen ve otobüs içerisinde aniden rahatsızlaşan gence, ilk müdahaleyi otobüsün içerisinde bulunan vatandaşlar yaptı.

Antalya'da sabah saatlerinde işe gitmek için halk otobüsüne binen ve otobüs içerisinde aniden rahatsızlaşan gence, ilk müdahaleyi otobüsün içerisinde bulunan vatandaşlar yaptı. Bir yandan diğer yolcular rahatsızlanan gence müdahale ederken, otobüs şoförü de otobüsü özel bir hastanenin önüne çekerek, gence müdahale edilmesini sağladı.


Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı- Lara hattında çalışan KC06 hat numaralı otobüs içerisinde yaşandı. Antalya Adliyesinde katip olarak çalıştığı öğrenilen Ömer. E. bir anda henüz nedeni belli olmayan bir olaydan dolayı bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine gence ilk müdahaleyi otobüs içerisinde bulunan yolcular yaptı. Yolcu bir kadın ise gencin başının dizlerinin üzerine alarak, “Aç ağzını ne olur aç ağzını. Hadi nefes al. Şimdi daha iyisin” demesi dikkat çekti. Yolcular gence müdahale ederken otobüs şoförü de genci götürebileceği yakın bir hastanede aradı. Yolculardan birisinin yakınlarda olan özel bir hastaneyi tarif etmesi üzerine şoför, otobüsü hastane önüne çekti. Burada gence ilk müdahaleyi hastaneden gelen sağlık ekipleri yaptı. Ömer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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