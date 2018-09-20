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Aniden yere yığılan kişi paniğe neden oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, aniden yere yığılması paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, aniden yere yığılması paniğe neden oldu.


Olay, 16.00 sıralarında Damlataş Mahallesi'ndeki 100. Yıl Park'ında meydana geldi. Alkol aldığı ileri sürülen Harun S. isimli kişi aniden yere yığıldı. Düşerken kafasını beton zemine çarpan Harun S.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumu anlamaya çalışan çevredekiler panik içerisinde yerde yatan Harun S.'ye müdahale etti. Nefes alıp verişi yapan ancak başına soğuk su dökülmesine rağmen tepki vermeyen Harun S., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Harun S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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