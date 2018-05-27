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27 Mayıs 2018 09:54

Anız Yangını Korku dolu anlar yaşattı

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde çıkan anız yangını, yol kenarında bulunan Akaryakıt istasyonları yüzünden korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Anız Yangını Korku dolu anlar yaşattı

27 Mayıs 2018 09:54


Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yakınlarında Çolaklı Mahallesinde meydana gelen Anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hızla yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonlarına yönelirken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyeleri ve bir vatandaşa ait iş makinesi yanan bölge ile akaryakıt istasyonları arasında set örerek yangına müdahalede bulundu.


Tarla sahiplerive diğer vatandaşlar da ellerinde ağaç dallarıyla söndürme çalışmasına katılırken yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Güçlükle söndürülen yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.


Yanan arazinin Hüseyin Kır isimli vatandaş tarafından ekildiği, önceki gün biçilirken, sap ve samanının kuruması için 1 gün bekletilirken yangının çıktığı bildirildi.




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