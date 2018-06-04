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04 Haziran 2018 14:05

Anne adaylarına eğitim verildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Gebe Bilgilendirme Sınıfı’nda 4 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 10 anne adayına katılım belgesi verildi.

Anne adaylarına eğitim verildi

04 Haziran 2018 14:05


Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ’Gebe Bilgilendirme Sınıfı’nda anne adaylarına hizmet veriliyor. Kısa süre önce hastanede hizmete açılan ’Gebe Bilgilendirme Sınıfı’nda Sorumlu Dr. Öğretim Görevlisi Kadın Doğum Uzmanı Meral Tuğba Cimşir tarafından 4 hafta boyunca verilen eğitimi tamamlayan 10 anne adayına katılım belgesi verildi. Anne adayları katılım belgelerini düzenlenen törenle Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hatice Şahinkaya, Dr. Cimşir’den aldı.




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