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02 Ağustos 2018 12:12

Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyon

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesinde anne karnında idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme görülen 16 haftalık bebek ameliyat edildi.

Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran operasyon

02 Ağustos 2018 12:12


Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Karaman ve ekipleri tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bebek sağlığına kavuştu. Ameliyatın başarılı geçtiği bilgisini veren Prof. Dr. Selahattin Kumru, ’Bebeğin ‘posterior üretral valf’ denilen sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Bebeğin idrarı, idrar torbasından dışarı doğru akmıyordu, tıkalıydı. Böyle durumlarda idrar dışarı akmadığı için idrar torbasında birikiyor. Daha sonra da böbreklere doğru birikme oluyor ve böbrekler kaybediliyor. İdrar akamadığı için bebeğin suyu az oluyor. Suyu az olduğunda akciğer gelişimi olumsuz etkileniyor. Akciğer gelişimi olmadığı için bu bebeklerin çoğu kaybediliyor. Bizim yaptığımız işlemin iki amacı var. Birincisi bebeğin hayatta kalmasını sağlamak, ikincisi böbrek fonksiyonlarını korumak" dedi.


İlk kez 16 haftalık bir bebeğe bu ameliyatı gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Kumru, "Oldukça erken dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, bebeğin hayatta kalması ve böbrek fonksiyonlarının korunması açısından oldukça önemli. Daha önce 22 haftalık bir bebeği aynı şekilde ameliyat ettik. Bebek sağlıklı bir şekilde doğdu ve böbrek fonksiyonları gayet düzgün çalışıyor. Ancak bu operasyon 16 haftalıkken bu kadar erken dönemde gerçekleştirilmesi sebebiyle ayrı bir öneme sahip" diye konuştu.




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