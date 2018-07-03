Anneleri doğumda ölen ikiz kuzulara ‘özel anne’ şefkati

Kuzularına adeta bir bebeğe bakar gibi bakan ve ineklerinden sağdığı sütle besleyen kadın kuzulara şampuanla banyo yaptırıp uyutuyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Fatma Öncel’in geçtiğimiz haziran ayında beslediği sürüden bir koyun ikiz kuzu doğurdu. Bu sırada koyun, doğum felci geçirdi ve veteriner tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koyunun sahibi Öncel ise ölen koyunun güçsüz kuzularına vitaminler vererek beslemeye başladı. Öncel, yaklaşık 1 hafta sonra kendilerine gelen koyunlara titizlikle bakmaya başladı.

Biberonla inek sütü içiyor, şampuanla banyo yapıyorlar

Daha sonra hayvan çiftliğindeki ineklerinden sağdığı sütle kuzuları beslemeye başlayan Öncel, onlara gün içerisinde adeta bir bebeğe bakar gibi bakıyor. Önce kuzulara biberonla inek sütü veren Öncel, temizlik ve uyku saatlerine de özen gösteriyor. Gündüz yaptırdığı her banyo sonrası kuzularını havluyla kurulayıp üşütmemeleri için dışarıda uyutan Öncel, hava karardığında da evine alıp ayırdığı bir odada uyutuyor. Durumlarından oldukça memnun gözüken kuzular ise Öncel’in bir an olsun peşini bırakmıyor.

"Hayvan deyip geçmeyin, çok duygusallar"

Doğum sonrası hayvanlara kalsiyum, vitamin verdiğini belirten Öncel, yavruları ilk başta balkonda beslediğini 1 hafta sonrada ise ayaklandıklarını ve dışarıya çıkarmak zorunda kaldığını anlattı. Yavruların bir müddet sonra kendisini anneleri gibi gördüğünü dile getiren Öncel, "Şuanda beni anneleri gibi görüyorlar. Nereye gidersem arkamdan geliyorlar. Hayvan deyip geçmeyin, çok duygusallar" diye konuştu.

"Çocuklarım gibi, evimin neşesi bunlar"

Öncel, "Çağırınca hemen koşturarak geliyorlar. Beni sesimi duydukları an bağırıyorlar, bensiz durmuyorlar. Çocuklarım gibi, evimin neşesi bunlar. İleride büyüdüklerinde onları kesmeyeceğim. Satmayacağım da ben onları kendi koyunlarımda koç olarak kullanacağım. Kıyamam onlara ben" dedi.