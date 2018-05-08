Anneleri ölen sincap yavrularına Bakanlık sahip çıktı

Bakımları yapılan yavrular yeterli erginliğe ulaşınca tekrar ait oldukları tabii ortama bırakılacak.

Antalya Korkuteli’nde DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında yıkılan bir ağacın altında anneleri ölen 5 sincap yavrusuna rastlandı. Öksüz kalan 5 sincap yavrusu, 2’şer saatte bir beslenip hayatta tutulmaya çalışıldı.

2 yavru öldü

Ancak, veteriner kontrolünden de geçirilen yavrulardan 2 tanesi çeşitli sağlık sebepleri neticesinde öldü. Bakımı yapılan diğer 3 yavru ise sağlıklı bir şekilde gelişimlerine devam ettiği bildirildi. Sincap yavrularının tabiatta yaşayabilecek erginliğe ulaştıklarında tekrar tabii hayat alanlarına bırakılacağı bildirildi.