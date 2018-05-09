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09 Mayıs 2018 11:22

Annesi ölen yavru Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın maskot oldu

Korkuteli ilçesinde anneleri devrilen ağacın altında kalarak telef olan anne Sincap’ın doğada yalnız kalan üç yavrusu Doğa Koruma ve Milli Panklar Korkuteli Şefliği’nin Maskotu oldu.

Annesi ölen yavru Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın maskot oldu

09 Mayıs 2018 11:22

5 yavrudan 3’nünün çeşitli sağlık sebeplerinden dolayı telef olduğu yavrulara gözleri gibi bakan görevliler, onları biberonla besleyip ağaçlarda gezdiriyor.


Milli parklar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya Korkuteli’nde bir ağacın yıkılması sonucu anneleri telef olan sincap yavrularına sahip çıktı. Bir bebek gibi bakımı yapılan yavru sincaplar yeterli erginliğe ulaşınca tekrar ait oldukları doğal ortama bırakılacak.


Antalya Korkuteli’nde DKMP ekiplerince yapılan arazi denetimleri sırasında, yıkılan bir ağacın altında anneleri telef olan 5 sincap yavrusuna rastlandı. Yavrulara sahip çıkan doğa koruma ekipleri, 2’şer saatte bir yavruları adeta bir bebek gibi itina göstererek besledi. Ancak veteriner kontrolünden geçirilen sincaplardan 2’si çeşitli sağlık sorunları nedeniyle telef oldu. Bebek gibi bakımı yapılan diğer 3 yavru ise sağlıklı bir şekilde gelişimlerine devam ediyor. Normalde bir kafesin içinde tutulan ancak bakıcılarına alıştıkları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli Şefliği’nin bahçesinde de serbestçe dolaşmaya başlayan yavru sincaplar doğadaki yaşam alanları olan ağaçların üzerinde dolaşıp bakıcılarına geri dönüyorlar. Zaman zaman kafesten uzaklaşıp çevreyi tanımaya çalışan minik sincaplar, bakıcılarının gözetiminde doğayı tanıyorlar.


3 yavru, tabiatta yaşayabilecek erginliğe ulaştıklarında tekrar doğal hayat alanlarına bırakılacak.




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