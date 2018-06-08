Olay öğle saatlerinde Sorgun Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Başkan Sözen’in annesi Türkan Sözen, evinde bir anda karşısında tanımadığı birisini görünce kapıyı üzerine kilitledi. Bir taraftan hırsızın kapıyı açmaması için kapıyı sıkıca tutan Türkan Sözen, diğer taraftan da sitenin güvenlik görevlisini ve oğlu Fatih Sözen’i aradı. Güvenlik görevlisi ve Fatih Sözen eve geldiğinde, hırsız evin diğer tarafından çatıdan inerek ormanlık alana kaçtı. Güvenlik görevlisi ve Fatih Sözen de şahsı arkasından kovaladı.

Hırsınız yaklaşık 300 metre gittikten sonra elindeki paraları ve eldivenini attığını belirten güvenlik görevlisi "Bu sırada Fatih Sözen diğer taraftan hırsızın önüne çıktı. Kaçacak yeri kalmayan hırsız bir taraftan küfürler yağdırırken diğer taraftan da büyük bir taş alıp Fatih Sözen’e fırlattı. Taş Fatih Sözen’in omzuna geldi. Bu sırada Fatih Sözen silahını çıkararak havaya 2 el ateş etti. Hırsız eline büyük bir taş alıp Fatih Sözen’in üzerine yürüyünce Fatih Sözen aşağıya doğru ateş edince kurşun hırsızın ayaklarına geldi. Bir anda kanlar içerisinde kaldı. Hemen bir kemerle ayağını sıkıca bağlarken, ambulansa ve jandarmaya haber verdik" dedi.

Ayağından yaralanan hırsız ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Olayı haber alır almaz hemen eve gelen Belediye Başkanı Şükrü Sözen, annesinin durumunun iyi olmasına sevinirken "Allah göstermesin hırsızı karşısında gördüğünde annem kalp krizi geçirebilirdi. Çok şükür bir şeyi yok. En önemli şey annemin durumu" ifadelerini kaydetti.

Yaralanan hırsızın, Van Erciş nüfusuna kayıtlı İsa K. olduğu, denetimli serbestlikten yararlandığı ve elektronik kelepçe bulunduğu bildirildi.