ANSAN'dan ‘Cumhuriyet' sergisi

Antalya Sanatçılar Derneğince (ANSAN) Kaş ilçesinde ‘Cumhuriyet' adıyla resim sergisi açıldı.

Kaş Kültürevi'nde gerçekleşen sergi açılışına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, ANSAN Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Çakcıl ve belediye meclis üyesi Ahmet Akdeniz de katıldı. Sergide Nur Ekmekçioğlu, Ayten Kıvran Halıcı, Merih Çakcıl, Filiz Hancı, Sedat Cantürk, Yavuz Ali Sakarya, Cemalettin Timur, Hamdi Dicle'nin de aralarında bulunduğu 35 sanatçının karışık tekniğiyle 35 tablosu yer aldı.

Serginin açılışında konuşan ANSAN Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Çakcıl, Kaş'taki Cumhuriyet Bayramı kutlamasına denk getirmek ve o atmosferi yaşamak düşüncesiyle bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.

1976 yılında ilk kez Kaş'a geldiğini ve burada 4 yıl öğretmenlik yaptığını anlatan Çakcıl, bugün öykü yazdığını ve gelecek zamanda ise şiir dinletisi gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

Çakcıl, sergiye destek veren Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve belediye meclis üyesi Ahmet Akdeniz ile emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Serginin 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği kaydedildi.