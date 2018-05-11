Antalya 11 ayın sultanı Ramazana hazır

Geleneksel Ramazan eğlenceleri ile farklı kültürlerin tanıtılacağı, hemşeri gecelerinin bir araya geleceği programlarda Uğur Işılak, Burak Ahıskalı, Esad Kabaklı, gibi ünlü sanatçılar da sahne alacak. Merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofralarında 150 bin kişiye yemek ikramı yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalyalıların unutulmaz bir Ramazan yaşaması için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri kapsamında 1 ay boyunca Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi üzerinde farklı etkinlikler düzenlenecek. Antalyalılar Karaalioğlu Parkı’na kurulan geleneksel Ramazan çarşısında alışverişten, yeme içme ve eğlenceye her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Akşamları da konser ve etkinliklerle Ramazan’ı doyasıya yaşayacak.

Farklı kültürler Antalya’da

Karaalioğlu Parkında 16 Mayıs Salı günü başlıyor. Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 21.45’te Karagöz-Hacivat Orta Oyunu ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında bu yıl da Uğur Işılak, Esat Kabaklı, Burak Ahıskalı gibi ünlü sanatçılar konser verecek. Hemşeri gecelerinde Gaziantep, Elazığ, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Trabzon, Çankırı ve Konya gibi farklı illerden gelen topluluklar kendi kültürlerini Antalya’ya tanıtacak. Mehteran ve Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yörükler gecesi, Karadeniz yöresi ezgileri de Antalyalılarla buluşacak. Ayrıca, İlahiler ve Çanakkale Ezgileri ile Breginya Korosu’da Ramazan şenlikleri kapsamında sahne alacak.

Şarampol Caddesi’nde Ramazan coşkusu

Ramazan coşkusu 1 ay boyunca Şarampol Caddesi’nde de yaşanacak. Unutulmaz ramazan eğlenceleri, ödüllü yarışmalar, oyunlar, geleneksel kostümlü gezi ve birçok noktada çeşitli etkinlikler Şarampol Caddesi’ni şenlendirecek.

Ramazan coşkusu ilçelerde

Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ilçelerde de dolu dolu yaşatacak. Ramazan etkinlikleri ilçelerde 18 Mayıs günü, saat 21.45’te, Manavgat’ta Atatürk Kültür Merkezi önünde Karadeniz ezgileri ve İrfan türküleri konseri ile başlayacak. Demre, Serik, Akseki, Kemer, Kumluca, Manavgat, Finike, Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli ve Kaş olmak üzere tüm ilçelerde iftar sofraları kurulacak ardından İrfan Türküleri Konseri, şiir ve şehitler gecesi etkinlikleri gerçekleşecek.

İftar soframıza davetlisiniz

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca bazı merkez ve ilçelerde belirlenen mahallelerde kurulacak iftar sofralarında bir ay boyunca 150 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek.