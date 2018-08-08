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08 Ağustos 2018 13:52

Antalya, 185 bin Küçük, 11 bin büyükbaş kurban kesecek

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Kurban Bayramı’nda kentte 185 bin küçük, 11 bin büyükbaş kurban kesilmesini beklediklerini kaydetti.

Antalya, 185 bin Küçük, 11 bin büyükbaş kurban kesecek

08 Ağustos 2018 13:52


Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.


Kent genelinde 185 bin küçükbaş, 11 bin büyükbaş hayvanın bayramda kurban edilmesinin beklediklerini kaydeden Özen, " Bu doğrultuda Antalya’da kurban kesimi için 27 tanesi merkez ilçelerde olmak üzere 82 nokta ve 16’sı merkez ilçe olmak üzere 51 satış yeri belirlendi. Vatandaşlarımız kurbanlarını belirlenen kesim ve satış noktalarında kesmelerini istiyoruz. Kurban rehberi, kurban satış ve kesim yerlerinin il müdürlüğümüzün https://antalya.tarim.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir."dedi.




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