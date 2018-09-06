Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nun ana teması “Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler” olarak belirlendi.

Ulusal ve uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda, dijitalleşen dünyada iletişim alanı, farklı geleneklerin bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecek.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, “İçinde yaşadığımız bilgi çağında tüm dünyada bilgi iletişim teknolojileri her geçen gün inanılmaz bir hızla ilerliyor. Ülkelerin gelişebilmesinin ve birbirleriyle rekabet edebilmesinin en önemli yolu bilgi ekonomisine yatırım yapmaktan geçiyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak düzenleyeceğimiz sempozyumda dünyada ve Türkiye’de alanında öncü bilim insanlarıyla dijital iletişimin günümüzde geldiği noktayı tüm yönleriyle değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ayhan, dijital iletişimdeki ilerlemelerin siyasal yaşam, devlet hizmetleri, ekonomi, toplumsal yaşam ve gazetecilik pratikleri üzerine etkilerinin çok boyutlu olarak tartışılarak yapılması gerekenlerin ortaya konulmasını hedeflediklerini belirterek sempozyumda sunulacak çalışmaların, uluslararası seçkin bir yayınevi tarafından İngilizce olarak basılarak tüm dünyada bilim dünyasının ilgisine sunulacağı bilgisini verdi.

Yurt içinden ve yurt dışından dijital iletişime ilgi duyan alanında uzman kişileri bir araya getirmeyi hedefleyen ve artık geleneksel hale gelen sempoyumun ülkemize ve Antalya’ya önemli katkıları olacağını ifade eden Dekan Ayhan, sempozyuma bölgemizin diğer dinamiklerinin de sponsor olarak katkı sunmalarını çok önemsediklerini dile getirdi.