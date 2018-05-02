Antalya 9.Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

Uluslararası Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali festival geride kalan 8 yılda 43 yabancı, 31 Devlet Tiyatroları grubuna ev sahipliği yaparak, 162 gösterimde 96 bin 500 seyirciye ulaştı. Bu yıl da birbirinden eşsiz oyunların yer alacağı festivalde, Türkiye’den 6, yurtdışından da 5 tiyatro topluluğu 11 farklı oyun sergileyecek.

Festival kapsamında seyircilerle buluşacak olan tiyatro toplulukları İspanya Yllana Tiyatrosu, Brezilya Palyaço Akademisi, Kazakistan 28 Tiyatro, İtalya Koreja Tiyatrosu, Gürcistan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu olarak açıklandı.

Ayrıca bu yıl tiyatroseverler ve tiyatro bölümü öğrencileri için Umut Toprak tarafından Shakespear’ı Ararken, Orkun Yılmaz Sahne Üzerinde Güvenli Dövüş Teknikleri, Ali Meriç Karagöz Yapım ve Oynatımı, Duygu Gökalp: Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm olmak üzere dört farklı atölye çalışması yapılacağı bildirildi.

Bu yıl 9 tiyatro, 21 temsil ile 17 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da Haşim İşcan Kültür Merkezi Büyük Salon’da İstanbul Devlet Tiyatrosu – “Günün Çorbası” müzikali ile muhteşem festival başlıyor. Festival kapsamında açılış etkinlikleri de Haşim İşcan Kültür Merkezi bahçesinde saat: 18.30’da başlayacak.