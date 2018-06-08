Antalya Adliyesi’nde engelli erişebilirliği sağlanacak

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Adliye Sarayı bahçesinde iftar yemeği düzenlendi. İftara, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Arif Sami Kaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Mustafa İnanç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Adem Durdali, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Özdemir, Antalya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Adliyesinde görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Karakaya, Hayrettin Tızlak, Gürkan Kütük, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, İl Müftüsü Osman Artan, adalet personeli ile eş ve çocuklarının katıldı.

İl Müftüsü Osman Artan’ın duasıyla başlayan programda Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Adliyesinde çalışan yargı teşkilatı mensuplarının çocuklarını gönül huzuruyla bırakabilecekleri bir kreşin yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Antalya Adliyesinin üniversite tarafına bakan kısma Bay ve Bayan kuaförü açılmasının planlandığını söyleyen Başsavcı Solmaz, gerekli inşaat ve tadilat çalışmaları yapılarak alınacak izin sonrası kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Adalet Sarayı’nda engelli erişebilirliği

Antalya Adalet Sarayı hizmet binası ile açık alanların da engelli erişebilirliğine uygun hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Solmaz, ihtiyaç duyulan ödeneğin Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan talep edildiğini söyledi.

“Mahkeme yönetim sistemi kuruluyor”

Adliyede görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve adalet personelinin daha iyi hizmet verebilmesi ve hizmet alan vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için mahkeme yönetim sisteminin kurulması çalışmalarına başlandığını ifade eden Solmaz, “Bu çalışma ile ceza, hukuk ve cumhuriyet başsavcılığı ön büro sistemi oluşturulmuştur. Adliyeden hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere avukatlarımızın en kısa sürede işlemlerini bitirebilmeleri ve birim dolaşmadan işlemlerini tamamlayabilmeleri için ön büroların aynı yerde faaliyette bulunmaları sağlanarak daha kaliteli hizmet sunulması hedeflenmiştir. Personel yetersizliği nedeniyle faaliyete geçirilemeyen ön bürolar personel ihtiyacı giderildiğinde faaliyete geçirilecektir” dedi.

Personel eksikliğinin farkında olduğunun altını çizen Başsavcı Solmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna ilişkin taleplerimizi bakanlığımıza ilettik. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan personel alımına ilişkin ilan uyarınca Antalya Adliyesine 163 zabıt katibi, 43 icra katibi, mübaşir ve aşçı alımı izni verilmiş olup, sınav başvuruları 11 Haziran’a kadar devam edecektir. Adliyelerimizin personel açısından daha da yeterli hale gelerek halen çalışmakta olan personelimizin omuzlarındaki yükü azaltacağı, vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin daha sağlıklı ve aksamadan yürütülmesi sağlanacak.”

Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan klavye uygulamasında, Antalya Adliyesi’nde en fazla doğru kelime yazarak sıralamaya giren zabıt katiplerine teşekkür belgeleri takdim edildi.