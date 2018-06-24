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24 Haziran 2018 21:30

Antalya AK Parti il binasında kutlama

Cumhurbaşkanı ve 27.

Antalya AK Parti il binasında kutlama

24 Haziran 2018 21:30

Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, AK Parti Antalya il binasında kutlamalar başladı. Bahçeyi dolduran partililer, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı.


Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Antalya il binasında hazırlıklar tamamlandı. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte il binası önünde toplanan vatandaşlar, kutlamalara başladı. İl binası önünde vatandaşların seçim sonuçlarını takip edebilmeleri için bir dev ekran kuruldu. Bahçeyi ve üst geçidi dolduran partililer, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları ve telefon ışıklarıyla kutlamalarını sürdürüyor.




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