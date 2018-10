Antalya-Ankara hattında film gibi esrar operasyonu

Antalya ve Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Ankara'da bir tır dorsesinde 122 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen grubu takibe aldı. 2 ay bu grubu takip eden ekipler, organizasyon içinde yer alan S.B., A.E., A.P. ve Z.B., isimli şüphelilerin, Batman'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri tıra yükleyip Ankara'ya getirecekleri ve buradan da başka bir araçla Antalya'ya getirileceği bilgisine ulaştı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Ankara'da uyuşturucu madde taşındığı belirlenen tıra operasyon yapıldı. Dorsede gizlenmiş şekilde 18 pakette daralı 122 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olan S.B., A.E., A.P. ve Z.B., aynı konu ile bağlantısı olan M.F., Y.E., H.Ö., E.Ş. ve N.K. toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

9 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilere ait olduğu iddia edilen esrarlar ise dev torbalarla araçlara yüklendi.

Öte yandan, ekiplerin tır ve takibinde bulunan minibüse baskın anı kameralara yansıdı. Minibüsteki kişilerin gözaltına alınması, tır dorsesinde yapılan arama ve uyuşturucu maddelerin bulunması an be an kaydedildi.