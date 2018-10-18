Antalya artık birinci ligde

Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle GoalBall Bayanlar 2'nci Lig'de mücadelede eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, 1'inci Lige çıktı.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Bayan Goalball takımı, başarıdan başarıya koşuyor. Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle 3'üncü ligden 2'nci lige çıkan takım, 2-6 Temmuz'da Afyonkarahisar'da, 24-28 Eylül Uşak'ta düzenlenen Görme Engelliler GoalBall Bayanlar 2'nci Ligi müsabakaları sonucu, tarihinde ilk kez 1'inci Lige çıktı. Sporcular, 18 maçta 16 galibiyet elde etti.

“Spor salonlarını açtı”

Kulüp Başkanı Özgür Koca, 13 yıllık bir kulüp olduklarını ve 2. Lig'de, 9 takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti. Koca, “Geçmiş yıllarda antrenmanlar için Aksu'ya giderken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bize spor salonları açtı. Dilşad Refizade ve Namık Kemal okullarında bulunan salonlarda günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık” dedi.

Antalya'nın, GoalBall Bayanlar 1'inci Ligi'nde, ilk kez temsil edileceğini belirten Koca, “Uşak'ta yapılan müsabakalarına ulaşımımızı sağladı. Maddi, manevi destekte bulundu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a bize olan yaklaşımından, desteklerinden ve şehrimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kupayı, bize inanıp desteklediği ve her zaman yanımızda olduğu için Sayın Ümit Uysal için de aldık. ”