Antalya Avusturya Kültür Günleri başlıyor

Antalya Avusturya Kültür Günleri, ’Vienna Stratos Quartett’ konseri ile başlayacak. 13 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Side Müzesi’nin eşsiz atmosferi eşliğinde düzenlenecek konserde, Mozart, Wolfgang ve Brahms’ın eserleri, Katharina Engelbrecht (keman), Magdalena Eber (viyola), Jan Ryska (viyolonsel) ve Mari Sato’dan (piyano) oluşan Vienna Stratos Quartett’in eşsiz yorumuyla seslendirilecek. Antalya Avusturya Fahri Konsolosluğu ve Avusturya İstanbul Kültür Ofisi işbirliği ile hazırlanan konser, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Barut Hotels katkılarıyla düzenlenecek.

Barut: “Kültür ve sanat başkenti olmak için çalışıyoruz”

Antalya Avusturya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, "Binlerce yıllık köklü tarihi, eşsiz doğası ve kültürü ile Antalya, dünyada en fazla beş yıldızlı otele sahip kent olma özelliğini taşıyor. Antalya, hizmet kalitesi ve geniş bir yelpazeye sahip olanakları ile turizm başkenti unvanını sonuna kadar hak etti. Şehrin hak ettiği diğer unvan ise Akdeniz Kültür ve Sanat Başkenti’dir. Bu bağlamda konsolosluk olarak yıllardır sanatla ilgili projeler üretiyor, bu değişim ve gelişime katkıda bulunuyoruz" dedi.