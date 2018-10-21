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Antalya Barosu'nda Balkan güven tazeledi

Genel kurula giden Antalya Barosu’nda mevcut başkan Polat Balkan bin 184 oyla yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Genel kurula giden Antalya Barosu'nda mevcut başkan Polat Balkan bin 184 oyla yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.


Avukatlık Kanunu gereği genel kurula giden Antalya Barosu, başkanını sandıkta belirledi. 20-21 Ekim tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen kurulda, 3 başkan adayı yarıştı. Mevcut başkan Polat Balkan, yönetim kurulu üyesi Can Ercan ve Türkiye Barolar Birliği delegesi Makbule Tanış, Antalya Barosu'na aday olan isimlerdendi. Tanış 419, Ercan 902 oy alırken, Balkan ise bin 184 oy alarak, yeniden güven tazeledi.

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