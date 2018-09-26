Antalya biberiye ve kekik deniyor

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında İlimizde adaçayı, kekik, lavanta, ekinezya, biberiye ve salep yetiştiriciliğine yönelik olarak demonstrasyon çalışmalarının başarı ile devam ettiğini söyledi. Projenin amacının doğal ve biyolojik kaynakların korunması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimlerinin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi olduğu bildirildi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimlerinin artırılması amacıyla Antalya'da yapılan çalışmaları anlatan İl Müdürü Özen ‘2018 yılında proje kapsamında Döşemealtı İlçesi Karaveliler Mahallesinde 2 dekar alanda biberiye yetiştiriciliği, Manavgat İlçesi Sırtköy Mahallesinde 4 dekar alanda kekik yetiştiriciliği demonstrasyonları kuruldu. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konu görevlisi teknik personeli tarafından arazi kontrolleri düzenli olarak devam ediyor' Dedi.

Özen, bu proje ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği üretiminin yaygınlaştırılmasına ve piyasanın talep ettiği kalite ve standartta ürün elde edilmesine katkı sağlaması hedeflendiğini belirtti.