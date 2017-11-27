Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen BATEM, TİGEM, Akdeniz Üniversitesi’nin desteğiyle devam eden “Antalya Buğdayını Arıyor Projesi” çerçevesinde Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde 17 çeşit buğdayın ekimi yapıldı. Korkuteli’ne bağlı Kemerağzı Mahallesi ile Elmalı’ya bağlı Eymir Mahallesi’nde buğday deneme ekimi gerçekleşti. Elmalı’daki deneme ekimine ATB 1. Meslek Komitesi Üyesi Ahmet Yılmaz ile BATEM’den Ziraat Mühendisi Ali Koç katıldı. Hasada kadar 17 çeşit buğday çeşidinin gelişimini belirlenen kriterlere göre izlenip raporlaştırılacak.

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya’da buğday veriminin Türkiye ortalamasının altında olduğunu görünce ‘Antalya Buğdayını Arıyor Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Çandır, “2013 yılında Türkiye’de dekara ortalama verim 278 kilogram iken Antalya’da 245 kilogram düzeyindeydi. Buğdayda kaliteli ve verimi nasıl arttırabilirizin peşinde 2014 yılından bu yana deneme ekimlerini gerçekleştiriyoruz. Deneme ekimlerinden alınan sonuçları sektör temsilcileri ve üreticimizle paylaşacağız” dedi. Proje kapsamında 2014 yılında 22 çeşit buğday ekerken, verim, kalite, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi kriterlere göre bu sayının 2015 yılında 12‘ye düşürdüklerini anımsatan Çandır, bu yıl çeşit sayısını bölge ve koşullar dikkate alınarak 17’ye çıkardıklarını kaydetti. Çandır, “Buğdayda yöreye uygun tohum çeşitlerinin belirlenmesi ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla çalışıyoruz.” Korkuteli’nde 2015 yılında hava koşullarının buğdayın yetiştirilmesi için uygun olmaması nedeniyle ekim yapamadıklarını, 2016 yılında ise hava koşullarının olumsuz gitmesi nedeniyle hasat gerçekleştiremediklerini bildiren ATB Başkanı Çandır, bu yıl ekimin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Çandır, Haziran ayı sonundaki hasat döneminde verim, kalite, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olan çeşitleri üreticiye tavsiye niteliğinde önereceklerini bildirdi.