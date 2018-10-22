Konyaaltı Plajı'nın işletme sahibi Ender Alkoçlar'ın konkordato istemi haberlerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bir açıklama geldi. Türel, "Bizim sözleşme yaptığımız firmanın konkordatoya yönelik durumu söz konusu değil. Şirket ortaklarından birinin konkordato ilan ettiğini bizde gazetelerden okuduk. 1 senelik bedeli peşin aldığımız için, 10 milyonun üzeri bedeli naklen bize ödediler. O yüzden bizim için endişe edilecek bir durum yok” dedi.

Kemer, Bodrum ve Alaçatı'daki 400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmeciliğini yapan ve tamamı Ender Alkoçlar'a ait olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ, geöen hafta İstanbul Ticaret Mahkemesine açtığı dava ile konkordato talebinde bulundu. 2015 yılı ve sonrası yaşanan bir dizi olumsuz olayın Türkiye turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtilen dava dilekçesinde, Alkoçlar'ın da süreçten etkilendiği, ve hak edişlere karşın tahsilatların uzun vadeli çeklerle yapıldığı, bu durumun da mali dengeyi sarstığı kaydedildi.

Dilekçede, turizm sektörünün gelecek yıl ve sonrası için olumlu bir tablo çizdiği belirtilerek, kurlardaki artışın da şirketin faaliyetlerine olumlu katkı yapmasının beklendiği kaydedildi. Dilekçede ayrıca, 64.8 milyon liralık borcun ödemesi için 9 ay erteleme istendi, ödeme takviminin de 3 eşit taksit halinde 3 yıl içinde olması teklifi yapıldı.

Söz konusu şirketin konkordato isteminin ardından açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahildeki şirketlerle alakalı herhangi bir sıkıntının olmadığını kaydetti. Şirketle ilgili, “Konkordato ilan ettiklerini biz de gazetelerden okuduk” diyen Türel, Büyükşehir Belediyesinin parasını peşin aldığını belirterek, “Bizimle ilgili sıkıntılı durum yok. Sözleşmemiz de açık, ödeme yapmaması haline tek taraflı feshi yapma yetkisine sahibiz. Gereğini neyse derhal yaparız. Şuanda 1 senelik bedeli peşin aldığımız için, 10 milyonun üzeri bedeli naklen bize ödediler. O yüzden bizim için endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Nisan'da ödeme tarihi geldiğinde günü aksatırlarsa gereken neyse yaparız. Kimse babamızın oğlu değil. Burası hukuk devleti. Herkes görevinin yerine getirmek zorundadır. Zaten ücreti peşin ödediler. Alt kira sözleşmelerini onlar kendileri yaptılar. Alt kiracılarla yapılan sözleşmeler onların sorumluluğunda, onları bağlar. Onlarla kaç senelik sözleşme yaptıklarını bilmiyoruz. O konular incelenir orada hukuk çalışır. Hukukun emrettiği neyse o yapılır. Bizim sözleşme yaptığımız firmanın konkordatoya yönelik durumu söz konusu değil. Bizim 2 ortaklı yeni şirketle sözleşme yaptığımız için, olumsuz bir karar yok. O firma zaten ticari faaliyetini sürdürüyor” dedi.