Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Emekli, AK Parti'den Döşemealtı aday adayı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Emekli, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı'na giderek Döşemealtı Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracatını yaptı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi aday adaylığı başvuruları son hızla artarken Döşemealtı Belediye Başkanlığı için AK Parti'den 4'üncü aday adayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtar İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Mustafa Emekli oldu. Dün AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığına gelerek aday adaylığı başvurusunu ilçe başkanı Bekir Kıvrım'a sunan Emekli'ye partililerde destek verdi. Döşmealtı doğumlu olduğunu ve Döşemealtı'nın istenen hizmeti alamadığı için aday adayı olduğunu belirten Mustafa Emekli, "Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. 31 Mart 2019 tarihinde ki yerel seçimlerde Döşemealtı Belediye Başkanlığı için için aday adayı oldum." dedi.