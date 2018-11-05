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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden asfaltlama çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ve Kumluca İlçelerinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya'nın kuzeyinde yer alan Asmaca, Obaalacami ve Bademağacı Mahalleleri'ne giden grup yolunu 2018'in ilk aylarında genişletmişti. Grup yolunun Kadıpınarı mevkiine kadar olan 1 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından, alt yapısı hazırlanan yol emisyon asfaltla kaplanarak vatandaşın kullanımına açıldı.



Kumluca'da asfalt çalışması


Kumluca Söğütcuması-Kuzca arasında bulunan 3 kilometrelik grup yolunda stabilize çalışması başladı. Ekipler yağmur suyunun yola taşmaması ve yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koydu. Çalışmalar kapsamında şarampolleri temizliyor, yola greyder ile dolgu malzemesi sererek silindir ile tekrar sıkıştırıyor.

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