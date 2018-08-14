Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:08

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Mezarlıklara kurban bayramı bakımı

-Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramında vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret edebilmeleri amacıyla Manavgat’ta bulunan mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Mezarlıklara kurban bayramı bakımı

14 Ağustos 2018 14:08


Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat birimi ekiplerinin yıl boyunca Manavgat’ta 200 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli periyotlarla yaptıklarına dikkat çekilerek “Şehir merkezi, büyük mahallelerde ve kırsal alanda vatandaşların yoğun olarak kullandığı mezarlıklar başta olmak üzere bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaz kış yapıyoruz. Bunların yanı sıra Şehitlerimizin kabirlerindeki yıpranmış bayrakları yenileri ile değişimini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarda mezarlıkların ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Ayrıca otların tekrar çıkmaması için ilaçlama yapılıyor. Bayram içinde hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler. " denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç