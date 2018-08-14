Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Mezarlıklara kurban bayramı bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat birimi ekiplerinin yıl boyunca Manavgat’ta 200 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli periyotlarla yaptıklarına dikkat çekilerek “Şehir merkezi, büyük mahallelerde ve kırsal alanda vatandaşların yoğun olarak kullandığı mezarlıklar başta olmak üzere bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaz kış yapıyoruz. Bunların yanı sıra Şehitlerimizin kabirlerindeki yıpranmış bayrakları yenileri ile değişimini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarda mezarlıkların ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Ayrıca otların tekrar çıkmaması için ilaçlama yapılıyor. Bayram içinde hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler. " denildi.