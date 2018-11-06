Antalya Büyükşehir gaziyi araçtan indiren şoförü affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi tarafından yapılan inceleme sonrası aracın şoförü toplu taşıma araç kullanımından men edildi.

Gazi, şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanında yer almaya özen gösteren, bu özenin bir göstergesi olarak da 07 Nisan 2016 tarihi itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları Çipli Kartlarının, Antalya Kart Elektronik Kart Sistemine entegre olarak kullanılabilmesini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı gaziye yapılan haksız davranışı cezasız bırakmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 04 Kasım tarihinde gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğunu söylediği Gazi Veli Akkuş'u araçtan indiren toplu taşıma sürücüsü hakkında inceleme başlattı. İncelemeler yapılana kadar görevden uzaklaştırılan sürücü, incelemeler sonrasında ise toplu taşıma araç kullanımından men edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını ve hassas olunan bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.