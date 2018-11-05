Antalya Büyükşehir Meclisi toplantısı

Başkan Vekili Mesut Kocagöz başkanlığında toplanan mecliste 39 gündem maddesi karara bağladı.

Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan toplantısında ilçe belediyelerden gelen konuların da yer aldığı 39 gündem maddesi ele alındı. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Grup sözcüleri gündem maddeleri ile ilgili gruplarının görüşlerini dile getirdi.

Meclis toplantısında Kepez Belediyesi'nden gelen Gazi Mahallesinde bulunan 4 parselin sağlık tesis alanından, konut alanına çevrilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yönelik askı sürecindeki itirazlar ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu da görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, söz konusu alanın geçmişine yönelik meclis üyelerini bilgilendirdi.

İlçe belediyelerden gelen maddeler ile ilgili komisyon raporları doğrultusunda yapılan oylama sonrası 39 madde karar bağlandı. Meclisin devam toplantısı 9 Kasım Cuma günü 14.30'da Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.