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28 Aralık 2016 16:20

Antalya Büyükşehir’den karla mücadele

Antalya Büyükşehir’den karla mücadele

28 Aralık 2016 16:20

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Korkuteli ilçesinde kar kapalı olan yayla yollarını ve ana yolları temizledi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı Korkuteli ilçesinde karla kaplı kaldırımlar, yayla yolları ve ana yolları temizledi. 50 personel ve 5 iş makinesiyle ana ve ara yollar, cadde ve sokaklar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatör yardımcısı Bünyamin Büyükemir, “Antalya’dan gelen 25 kişilik ekip ve ilçedeki 25 kişilik toplam 50 kişilik bir ekiple sahada canla başla çalışma yaptık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştılar ve kaldırımlardaki karları temizlediler. Özellikle halkımızın yoğun olduğu Hastane Caddesi ile Antalya caddesindeki yol kenarlılarındaki kar temizlendi” dedi.



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