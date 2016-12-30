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30 Aralık 2016 14:13

Antalya Büyükşehir’den yeni yılda 50 otobüs

Antalya Büyükşehir’den yeni yılda 50 otobüs

30 Aralık 2016 14:13

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılması amacıyla 18,5 milyon liraya satın aldığı 50 yeni otobüsü yeni yılda hizmete sokacak.
Büyükşehir Belediyesi, yeni satın aldığı 50 otobüs için Fabrikalar Mahallesi’ndeki otobüs parkında tören düzenledi. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ulaşımda devrim niteliğinde kararlar aldıklarını ifade etti. Göreve geldiklerinde toplu ulaşımın sorunlar yumağı halinde olduğunu ifade eden Türel, aylar hatta yıllarca bu sorunları ortadan kaldırmak için ulaşım esnafıyla birlikte çözüm aradıklarını belirtti. Türel, “2 midibüsün birleşerek 12 metrelik otobüslere dönüşmesi kararı aldık. Bu karardan sonra bazı çatak sesler çıktı. Ancak sisteme adapte olduktan sonra ‘iyi ki yaptınız’ diyeceklerdir. Akıllı kart sisteminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Bu aldığımız otobüsler dünyanın en çağdaş otobüsleridir. 26 kişi oturarak, 76 kişi ayakta aynı anda otobüslerimizde yolculuk yapacak. Antalya’ya yakışan otobüsler aldık” dedi.

“Eski otobüsleri garajda bekleteceğiz”
Eski kırmızı otobüslerin 500 bin kilometreyi aştığını ve sürekli masraf çıkardığını söyleyen Başkan Türel, eski 40 otobüsü garaja çektiklerini dile getirdi. Türel, “Bu eski 40 otobüsten de yeni araçlara parça anlamında takviye yapacağız. Özellikle yine aynı markayı tercih ettik. Toplu ulaşımda kullanacağımız yeni otobüslerin turkuaz rengi, Türk kalitesini yansıtacak. Bu renk yabancı misafirlerimizin de dikkatini çekecektir.”

1 Şubat milat olacak
1 Şubat 2017 tarihiyle Antalya’daki bütün ulaşımı turkuaz renkli otobüslerin sağlayacağını söyleyen Başkan Menderes Türel, esnafın bu sürenin uzatılmasını istediğini ancak kesinlikle uzatılmayacağını söyledi. Türel, “Bu süreyi uzatmamız için bize istekler geldi. Biz zaten bu süreyi uzattık. Şuan değil bu süreyi bir ay, değil bir hafta, 1 saat bile uzatmayacağız. Dönüşüm yapmayan esnafımız 14 kişilik minibüslerle kırsal kesimde çalışacak. Havuz sisteminden herkes eşit şekilde pay alacak” şeklinde konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in konuşmasının ardından otobüs şirketinin yönetici başkana temsili anahtar verdi. Başkan Türel, törenin ardından yeni otobüslerden birinin başına geçerek yaklaşık 20 metre kadar aracı kullandı.



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