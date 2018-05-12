Antalya Caz Festivali

Akra Hotels sahnesinde gerçekleşen gecede ilk olarak, vokal Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever ve Ediz Hafızoğlu ile birlikte quartet olarak sahne aldı. Ardından davulcu Ediz Hafızoğlu, ‘Nazdrave & Friends’ adını verdiği projesiyle, vocal Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat’la birlikte dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Vokaller beğeni topladı

Sahnede beğeni toplayan vokal Çağlar, “Eminim ki festivalin başından beri burada olup, burada ne kadar güzel ve renkli konserler yaşandığını görenler vardır. Biz de bu harika konserlere bir yenisini eklemek için bu gece burada olmaktan çok mutluyuz” dedi. Vokal Jülide Özçelik ise, festivalde her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ve içinde yer aldığı en güzel festivallerden biri olduğunu söyledi.

Festivalde sona doğru

Bu yıl Antalya’da ilki gerçekleşen festival, modern ve klasik cazın yanı sıra, caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıktı. 02-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Akra Hotels’de gerçekleşen Antalya Akra Caz Festivali’nin konukları ise, Yasmin Levy & Akra Jazz Band, Fransız grup Electro Deluxe, Cesaria vora solistleri ve orkestrası, İlk Şarkılar ve Güz Şarkıları albümleri ile Fazıl Say, Elif Çağlar Quartet / Ediz Hafızoğlu ’Nazdrave & Friends’ ve Fransız melodilerinin ruhu “Danny Brillant” oldu.