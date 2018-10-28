Antalya Coffee Festivali'nde İlyas Yalçıntaş ve Fatma Turgut sahne alacak

Kepez Belediyesi'nin, Dokumapark'ta 2-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği ‘Antalya Coffee Festivali'nde sanatçılar İlyas Yalçıntaş ve Fatma Turgut sahne alacak.

Kepez Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen ‘Antalya Coffee Festivali' ne katılacak kahve tutkunlarını dolu dolu bir etkinlik takvimi bekliyor. Kahve sektörünün profesyonellerini bir araya getirecek olan ve ilk kez düzenlenecek Antalya Coffee Festival, 2-4 Kasım'da Dokumapark'ta yapılacak. Antalyalıları kahvenin büyüleyici yolculuğuna çıkaracak festival, ünlü sanatçıları da ağırlayacak. İncir adlı parçası ile müzik listelerinde birinci sıraya oturan İlyas Yalçıntaş 3 Kasım Cumartesi saat 17.30'da, ünlü sanatçı Fatma Turgut 4 Kasım Pazar günü saat 17.30'da sahne alacak.

Kahvenin tarihi

Festival'de Gökalp İpek kahvenin yolculuğunu, Atilla Narin Anadolu'nun kayıp kahvelerini, Mehmet Koray Eroğlu Barista Mesleği ve sektördeki yerini, Naim Koca Türk kahvesini, Nisan Ağca Bir kahve tutkusundan profesyonelliğe olan yolculuğu, Mehmet Koray Eroğlu ülkeler ve kahve kültürlerini, Oğuzhan Ali kahve sektörü ve dijital dönüşümü, Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes Venezuella kahvesinin bilinmeyen tarihini, Sam Çeviköz, Koral Bozpınar, Çağatay Gülabioğlu ve Kerem Küçükoğlu da kahveye dair her şeyi anlatacaklar.

Sektör profesyonelleri

Festival, mikro kavurucuları, yeni nesil kahve anlayışının temsilcilerini, geleneksel kahve markalarını, makine-ekipman tedarikçilerini, zincir markaları, kahve sektörüne ilişkin dernek ve vakıfları, yeme-içme sektöründeki yeni trendlerin öncülerini, blogger ve vloggerları kapsayan sektörün profesyonellerini Dokumapark'ta buluşturacak. Tasarım ürünleri, interaktif workshoplar, seminerler, akustik konserler, sanat sergisi, ilgi çekecek birçok etkinlik ve sanatçılar ile Antalyalıları görülmemiş bir festival bekliyor.