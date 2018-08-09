Antalya da Avokado üretimi 12 kat arttı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, dünya üzerinde 5 kıtada 50’ye yakın ülkede avokado üretiminin yapıldığını söyledi. Avokado’nun yeşil, subtropik bir meyve türü olduğunu belirten Özen, “Ekolojik koşullardaki seçiciliği nedeniyle yetiştirilen alanların sınırlı olmasından dolayı sadece Akdeniz sahil şeridinde ticari amaçla avokado yetiştiriciliği yapılmakta. Ülkemizde avokado üretiminin 4 bin 705 da alanda 2 bin 242 ton ile yaklaşık yüzde 81’i Antalya’da gerçekleşmekte. Antalya’da en fazla üretim Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Aksu İlçelerinde yapılmakta’’ dedi.

2017 yılı TUİK verilerine değinen Özen, “Türkiye’de Avokado üretimi 1997 yılında 225 ton iken bu rakam 2017 yılında yaklaşık 12 kat artarak 2 bin 765 tona ulaşmış durumdadır. Dünyada ortalama ağaç başına verim yaklaşık 40-45 kilogram iken Türkiye’de bu değer 50-60 kilogramlara kadar çıkabilmekte.”

Avokado’nun esas olarak taze salata meyvesi olarak tüketildiğini belirten Özen, yüksek besin değeri ve tekli doymamış oleik yağ asidi içeriğiyle kalp ve dolaşım sistemine faydalı olduğunu ayrıca A, C ve E vitaminlerince, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum açısından da oldukça zengin bir meyve türü olduğunu söyledi.

Özen, “Üreticilerimizin talebi üzerine İl Müdürlüğümüzün girişimleri ile Batem tarafından yıllık 10 Bin adet Avokado fidanı üretilerek üreticilerimizin hizmetine sunulmakta’’ dedi.