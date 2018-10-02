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Antalya DOB, Sihirli Dünya'yı sahneliyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), ’Sihirli Dünya’ adlı çocuk oyununu sahneliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 'Sihirli Dünya' adlı çocuk oyununu sahneliyor.


Antalya DOB, 'Sihirli Dünya' çocuk oyununu 12 Ekim Cuma ve 23 Ekim Salı günleri saat 11.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından yazılan, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme tarafından sahneye koyulan eserde, ışık Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserin 12 Ekim'deki gösteriminde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Heyecan Gizem Ceylan Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Yıldıran, Müge Günaydın, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.

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