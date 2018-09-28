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Antalya DOB “Türküyem”i sahneliyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB) “Türküyem” müzikalini sahneleyecek.


Antalya DOB, Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın librettosunu yazdığı ve sahneye koyduğu “Türküyem” müzikali 9 Ekim Salı akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Hakan Kalkan'ın yönettiği eserin koreografisini Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırlandı.


Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere eşlik eden metinler günümüz coğrafyasının kültürüne, sosyal ortamına, değerlerine tanıklık ederken dinleyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

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